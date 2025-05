Il Resto del Carlino celebra 140 anni con ' Direttore per un Giorno'

Il Resto del Carlino festeggia i suoi 140 anni con l'evento "Direttore per un Giorno". Questa iniziativa unica consente a personalità influenti del panorama istituzionale, imprenditoriale, sociale e culturale di vivere un giorno da direttore, contribuendo con le loro visioni e idee al futuro del giornale. Una celebrazione che unisce storia e innovazione!

Nel calendario degli eventi organizzati per festeggiare i 140 anni di vita de il Resto del Carlino prende il via ' Direttore per un Giorno ', l'iniziativa che apre le porte della redazione a figure di rilievo del mondo istituzionale, imprenditoriale, sociale e culturale, offrendo loro l'occasione di vivere da vicino la costruzione del giornale. 'Ogni appuntamento - si legge in una nota del Gruppo Monrif - vedrà un ospite speciale assumere, per una giornata, il ruolo simbolico di direttore della testata e partecipare alla riunione , per vivere in prima persona la scelta delle notizie, la titolazione, la riflessione editoriale, fino alla pubblicazione di un proprio editoriale sull'edizione del giorno successivo'. Il primo ' Direttore per un Giorno ' sarà Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna: figura centrale del mondo economico e finanziario, da sempre attento al rapporto tra stampa, democrazia e libertà di espressione. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Resto del Carlino celebra 140 anni con 'Direttore per un Giorno'

