Il Real è pronto a chiudere l’acquisto di Huijsen e fa felice la Juve | quanto guadagneranno i bianconeri

Il Real Madrid si prepara a finalizzare l'acquisto di Dean Huijsen, un'operazione che porta buone notizie anche per la Juventus. Con questa transazione, i bianconeri potrebbero incassare una cifra consistente, rendendo il trasferimento vantaggioso per entrambi i club. Scopri di più sui dettagli dell'affare e sui potenziali guadagni per la Juve.

Dean Huijsen potrebbe presto finire al Real Madrid. La mossa degli spagnoli per accelerare la chiusura dell'affare fa felice anche la Juventus pronta a guadagnare milioni dalla sua cessione. 🔗Leggi su Fanpage.it

