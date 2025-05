Il raro diamante blu venduto per 18 4 milioni di euro

Il diamante blu "The Mediterranean Blue", noto per la sua straordinaria bellezza, ha raggiunto la cifra record di 18,4 milioni di euro all'asta. Considerato una leggenda nel panorama della gioielleria, questo raro esemplare ha affascinato collezionisti e appassionati, portando a una vendita che ha superato ogni aspettativa.

"The Mediterranean Blue", uno dei diamanti blu più straordinari mai visti, una "leggenda" nel mondo della gioielleria, è stato venduto all'asta per la somma record di 17,9 milioni di franchi svizzeri, pari a circa 18,4 milioni di euro. La cifra finale, equivalente a 21,5 milioni di dollari, è. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Il raro diamante blu venduto per 18.4 milioni di euro

