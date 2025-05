Il questore gli fa chiudere il locale per 10 giorni ma lui lo tiene aperto lo stesso

Il proprietario di un locale di Brugherio sfida l'ordine di chiusura del questore, mantenendo il suo esercizio aperto nonostante il divieto. I carabinieri, avvisati della situazione, sono intervenuti alle 12 di ieri, martedì 13 maggio, per far rispettare la normativa. Un episodio che solleva interrogativi sulla legalità e sulla resistenza alle autorità locali.

La mattina i carabinieri gli avevano notificato l’ordine di chiusura del locale, emesso dal questore. Ma il proprietario, in barba al divieto, non ha abbassato la saracinesca e ha continuato la sua attività. Il fatto è successo a Brugherio. Alle 12 di ieri, martedì 13 maggio, i carabinieri. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il questore gli fa chiudere il locale per 10 giorni, ma lui lo tiene aperto lo stesso

