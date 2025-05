Il Questore di Parma | Ai tifosi del Napoli non sarà consentito andare in altri settori solo quello ospiti

Il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico, ha annunciato che i tifosi del Napoli potranno accedere solo al settore ospiti durante la prossima partita. Intervenuto su Radio Crc, ha confermato la disponibilità di 3500 biglietti e ha ribadito che non sarà consentito l'accesso ad altre aree dello stadio.

Oggi su Radio Crc, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Questore di Parma Maurizio Di Domenico. « Sono disponibili 3500 biglietti per i tifosi del Napoli, quelli del settore ospiti. Non sarà consentito andare in altri settori: abbiamo adottato un articolato sistema di sicurezza. È stato fatto uno sforzo notevole per consentire questo ingresso ai tifosi azzurri ». Leggi anche: Col Parma è cominciata la rincorsa scudetto del Napoli (Corsport) Il Questore Di Domenico: «Consentita la trasferta ai tifosi partenopei». Di seguito le sue parole: « Dopo attente valutazioni fatte dall’Osservatorio e da tutte le componenti interessate si è deciso di consentire la trasferta ai tifosi partenopei e a tutti i residenti in altre parti d’Italia che sono in possesso della fidelity card del Napoli. 🔗Leggi su Ilnapolista.it