Il pugno al volto e la corsa all’ospedale | agente aggredito in carcere

Un poliziotto penitenziario della casa circondariale “M. Gaglione” di Benevento è stato aggredito da un detenuto extracomunitario di vent'anni. L'agente, colpito al volto con un pugno, ha subito lesioni che hanno reso necessario il suo trasporto in ospedale. L'episodio è stato denunciato dal ConSiPe, evidenziando la crescente tensione negli istituti penitenziari.

Tempo di lettura: 2 minuti Un poliziotto penitenziario in servizio nella casa circondariale “M. Gaglione” di Benevento è stato vittima di un’aggressione da parte di un detenuto extracomunitario di circa vent’anni. Lo rende noto il ConSiPe. L’agente, colpito al volto con un pugno, ha riportato lesioni tali da rendere necessario il ricorso a cure ospedaliere. Per il segretario regionale ConSiPe Campania, Tommaso De Lia “ la gestione dei detenuti extracomunitari si conferma estremamente complessa, poiché spesso mostrano una scarsa predisposizione al rispetto delle regole carcerarie. Non di rado, inoltre, vengono strumentalizzati da detenuti con maggiore caratura criminale per fomentare disordini e destabilizzare l’ambiente penitenziario”. Sulla stessa linea, il vicepresidente nazionale del sindacato Luigi Castaldo: “ La presenza di detenuti extracomunitari pone grandi difficoltà al sistema penitenziario italiano. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il pugno al volto e la corsa all’ospedale: agente aggredito in carcere

