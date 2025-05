Il progetto contro il riarmo Incontro in città

Per la prima volta nelle Marche si presenta il ‘progetto per la neutralità dell’Italia’ contro il riarmo. E l’appuntamento si svolgerà ad Ascoli, venerdì sera alle 21 in rua Vannini, lungo la traversa di via Pretoriana. Nell’occasione saranno illustrate le linee guida per una futura proposta di legge di iniziativa popolare intesa ad assegnare all’Italia lo status di ‘neutralità permanente’. L’incontro, voluto dal movimento di Marco Rizzo e Francesco Toscano, ospita l’ambasciatore Bruno Scapini, già capo del dipartimento degli Italiani nel Mondo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. "In un’epoca caratterizzata da sempre più riconoscibili ed evidenti posture militariste aggressive – si legge nella nota degli organizzatori –, è dal risveglio civile delle province che sorgono i più convinti tentativi di promuovere la pace in vista di una totale messa al bando delle guerre. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto contro il riarmo. Incontro in città

