Il prezzo di PlayStation 5 potrebbe aumentare in futuro a causa dei dazi avverte Sony

Sony avverte i fan di PlayStation 5: il prezzo della console potrebbe aumentare a causa dei dazi imposti dalle politiche commerciali tra Stati Uniti e Cina. Nel recente bilancio trimestrale, l'azienda ha messo in guardia riguardo ai crescenti costi di produzione che potrebbero riflettersi sul prezzo finale della console amata dai videogiocatori.

Nel suo ultimo bilancio trimestrale, Sony ha lanciato un segnale che potrebbe preoccupare molti appassionati: il prezzo di PlayStation 5 potrebbe aumentare in futuro. La causa? Le attuali politiche tariffarie tra Stati Uniti e Cina, che stanno incidendo in modo pesante sui costi della produzione globale. L’annuncio arriva dal direttore finanziario Lin Tao, che ha spiegato come l’azienda stia cercando di coprire un impatto stimato in circa 100 miliardi di yen – l’equivalente di 590 milioni di euro – dovuto ai dazi attualmente in vigore. Sony non ha ancora ufficializzato alcun rincaro, ma ha chiarito che sta valutando tutte le opzioni possibili: dall’eventuale trasferimento dei costi ai consumatori, fino alla riallocazione delle spedizioni verso mercati più sostenibili. La scelta, secondo Tao, dipenderà dall’evoluzione del mercato e delle normative, e sarà presa tenendo conto di una molteplicità di fattori. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il prezzo di PlayStation 5 potrebbe aumentare in futuro a causa dei dazi, avverte Sony

