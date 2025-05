Il prezzo di Nothing Phone 3? Ce lo svela direttamente Carl Pei

Carl Pei torna a far parlare di sé, rivelando il prezzo di lancio del Nothing Phone (3) in un breve video. Le novità riguardanti questo atteso smartphone continuano a suscitare interesse tra gli appassionati e i fan del marchio. Scopriamo insieme i dettagli condivisi dal fondatore di Nothing.

Nelle scorse ore Carl Pei in un breve video è tornato a parlare di Nothing Phone (3), svelando il suo prezzo di lancio L'articolo Il prezzo di Nothing Phone (3)? Ce lo svela direttamente Carl Pei proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il prezzo di Nothing Phone (3)? Ce lo svela direttamente Carl Pei

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carl Pei svela il prezzo di Nothing Phone (3): non vi piacerà

Riporta tomshw.it: La notizia più sorprendente riguarda il prezzo: il Nothing Phone (3) dovrebbe costare circa 800 sterline, un aumento considerevole rispetto ai modelli precedenti. Per contestualizzare, il Phone (2) ...

Nothing Phone (3) sarà un vero flagship: svelato il prezzo prima del debutto

Secondo gizchina.it: Nothing Phone (3) punterà in alto: il CEO svela il prezzo del prossimo modello della serie (che si fa salato rispetto ai predecessori).

Nothing Phone (3a) a prezzo scontato su Amazon: un'ottima scelta nella fascia media

Riporta hdblog.it: Sfruttando l'offerta in corso, il Nothing Phone (3a) è disponibile ora al prezzo scontato di 349 euro su Amazon. Il pagamento può avvenire anche optando per l'acquisto in 5 rate. Lo smartphone è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Samsung Galaxy S21 / S30: Prezzo, Disponibilità, Scheda tecnica, Tutto Quello Che Sappiamo

Quest'anno, i Galaxy S20 hanno raggiunto livelli piuttosto alti. Sfruttando un nuovo design, i Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra si sono distinti anche nella sezione fotografica grazie a nuovissimi sensori.