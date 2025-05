Il prezzo del gas chiude in calo a 3505 euro

Il prezzo del gas segna un ribasso, chiudendo a 35,05 euro al megawattora ad Amsterdam, in calo dell'1,9%. Gli operatori del settore monitorano attentamente gli stoccaggi e le temperature, elementi chiave che influenzano il mercato energetico in un contesto di continua fluttuazione delle quotazioni.

Il prezzo del gas chiude in calo, con gli operatori del settore che guardano al livello degli stoccaggi e all'andamento delle temperature. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,9% a 35,05 euro al megawattora.

