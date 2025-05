Il pressing di Berlino sul Mes? Serve a salvare le banche tedesche

Il pressing di Berlino sull'Italia riguardo al MES non è solo una questione tecnica, ma rivela profonde dinamiche politiche e interessi nazionali. La richiesta di Bruxelles e Berlino appare come una strategia per proteggere le banche tedesche, dando vita a un dibattito che va ben oltre i meri aspetti finanziari.

Il dibattito è solo in apparenza tecnico. Dietro la richiesta pressante di Bruxelles e di Berlino si cela una partita squisitamente politica e di interesse nazionale 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il pressing di Berlino sul Mes? Serve a salvare le banche tedesche

Potrebbe interessarti su Zazoom

Germania: sparatoria a Berlino nei pressi sede SPD, quattro i feriti

I fatti sono avvenuti stamattina presto, sabato 26 dicembre, nel distretto di Kreuzberg. Una sparatoria è scoppiata poco prima delle 4 del mattino di sabato 26 dicembre, nel quartiere Kreuzberg di Berlino.