Il presidente del consiglio Regionale Romani a Paderno Dugnano nella fabbrica della Champions League

Il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, ha visitato oggi la Gde Bertoni di Paderno Dugnano, uno dei luoghi di produzione del prestigioso trofeo della Champions League. L’incontro si inserisce nella preparazione per la finale che si svolgerà il 31 maggio alla “Football Arena” di Monaco.

Federico Romani, presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, ha visitato oggi la Gde Bertoni di Paderno Dugnano, dove si realizza, tra l'altro, anche la Campions League che verrà assegnata il prossimo 31 maggio. Sabato 31 maggio la Lombardia scenderà sul campo della "Football Arena" di Monaco per la finale di Champions League.

