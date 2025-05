Il premio Nobel per l' Economia Roth socio dell' accademia dei Pericolanti

Il Premio Nobel per l’Economia Alvin E. Roth è stato insignito del titolo di socio onorario dell’Accademia peloritana dei pericolanti in una cerimonia prestigiosa. All'evento hanno partecipato la Rettrice Giovanna Spatari e altri illustri accademici, celebrando così il contributo di Roth nel campo dell'economia e della teoria dei mercati.

Il Premio Nobel per l'Economia Alvin E. Roth, nel corso di una cerimonia in suo onore, ha ricevuto la nomina di socio Onorario dell'Accademia peloritana dei pericolanti. Alla cerimonia hanno preso parte la Rettrice Giovanna Spatari, Presidente onorario dell'Accademia e i professori Melchiorre.

