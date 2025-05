Il premiato Corpo musicale Donizetti protagonista al Giubileo delle bande

Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte si è distinto al Giubileo delle bande a Roma, un evento che ha riunito oltre 100 gruppi da tutto il mondo. Con 38 membri, tra cui 27 musicisti, il gruppo ha regalato emozioni e momenti indimenticabili, celebrando la musica e la cultura popolare.

Grandi emozioni e tanta musica per il Premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte, protagonista al Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare a Roma insieme ad oltre 100 bande e gruppi provenienti da tutto il mondo. Venerdì 9 maggio il gruppo, composto da 38 persone di cui 27.

Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti al Giubileo delle Bande 2025

Il premiato Corpo musicale Donizetti protagonista al Giubileo delle bande

Calolzio. Il Premiato Corpo Musicale “Donizetti” pronto per il Giubileo delle Bande

