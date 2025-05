Il prefetto Carnevale nominato commissario di Governo per il processo di reindustrializzazione

Il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, è stato designato commissario di Governo per il processo di reindustrializzazione. La nomina, comunicata dal segretario regionale e deputato di Forza Italia Mauro D'Attis, segue le disposizioni della recente manovra finanziaria, segnando un passo importante per lo sviluppo economico della regione.

BRINDISI - Il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, è stato nominato commissario di Governo per il processo di reindustrializzazione. La notizia è diffusa dal segretario regionale e deputato di Forza Italia Mauro D'Attis. La nomina segue la norma approvata nell'ultima manovra finanziaria che fa.

