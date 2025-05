Il Pisa saluta la Serie B con una vittoria e vola in Serie A

Il Pisa festeggia il ritorno in Serie A con una vittoria che chiude in bellezza la stagione di Serie B, ottenendo 76 punti e una media impressionante di due punti a partita. "Così sì compì l’opera che aveva fatta", un traguardo che porta la squadra nell’Olimpo della Cadetteria, promettendo una nuova avventura nel massimo campionato.

E ora la festa è completa, "così sì compì l’opera che aveva fatta". Il Pisa saluta la Serie B con una vittoria, chiudendo la stagione lassù, a 76 punti, nell’Olimpo della Cadetteria (media di due punti a partita). A questa quota – giocando con l’assurdo – se Marin e soci invece che al secondo posto avessero chiuso al terzo sarebbero stati comunque promossi in Serie A alla luce dei 15 punti di vantaggio sulla quarta posizione occupata proprio dalla Cremonese schiaffeggiata questa notte. Tutto questo per ribadire – come se ve ne ulteriore fosse bisogno – l’annata eccezionale della squadra di Inzaghi. Lo Spezia, a lungo giustamente temuto, alla fine resta distante anni luce: dieci punti sotto, distanza siderale. Il verdetto è giunto. Contro la Cremonese, Inzaghi sceglie l’ossatura titolare o comunque quella che più vi si avvicina. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Pisa saluta la Serie B con una vittoria e vola in Serie A

Ne parlano su altre fonti

Il Pisa saluta la Serie B con una vittoria e vola in Serie A

sport.quotidiano.net scrive: Il Pisa chiude la stagione con 76 punti e una vittoria contro la Cremonese, assicurandosi la promozione in Serie A.

Serie B, risultati 37esima giornata: sconfitta indolore per il Pisa: è Serie A

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Pisa vs Cremonese: Inzaghi guida i nerazzurri verso un nuovo record in Serie B

Come scrive lanazione.it: L'ultima sfida di Serie B tra Pisa e Cremonese promette emozioni, con Inzaghi e i suoi uomini pronti a scrivere un nuovo record.

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatori LG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.