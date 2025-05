Il ’Piccolo’ vince | | In platea il 15% di persone in più

Il Piccolo Teatro si prepara a chiudere la stagione con un incremento di pubblico, registrando 15 spettatori in più. L'ultima chiusura del sipario segna il momento di riflessione per Accademia Perduta/Romagna Teatri, che gestisce quest’innovativo spazio e il Teatro Diego Fabbri, contribuendo a rinnovare la scena culturale della città.

Il sipario si è chiuso per l'ultima volta (della stagione) ed è tempo di bilanci per il teatro Piccolo che, negli ultimi anni, si propone come il 'teatro d'innovazione' della città: a gestirlo è Accademia PerdutaRomagna Teatri che cura la programmazione anche del Diego Fabbri, ma che nello spazio di via Cerchia ha scelto di puntare più sul teatro contemporaneo, ma anche per famiglie e per le scuole. La stagione appena conclusa ha visto ben 9.900 presenze, con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno, e la registrazione di diversi 'tutto esaurito'. "È grande la soddisfazione per i risultati positivi ottenuti – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno –, con una maggiore partecipazione di pubblico, nel segno della socializzazione, della cultura, della relazione tra le generazioni e del coinvolgimento delle famiglie.