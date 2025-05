Il piano sul lavoro giovanile e i cervelli in fuga | Più soldi agli under 35 già nel 2025

Oggi è stata presentata la proposta di legge della Lega dedicata al lavoro giovanile, alla presenza di Matteo Salvini. Il piano prevede ulteriori finanziamenti per i giovani under 35 già a partire dal 2025, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dei "cervelli in fuga" e promuovere occupazione e opportunità per le nuove generazioni.

Presentata oggi la proposta di legge della Lega sull'occupazione giovanile, alla presenza di Matteo Salvini 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il piano sul lavoro giovanile e i "cervelli in fuga": "Più soldi agli under 35 già nel 2025"

Il piano sul lavoro giovanile e i "cervelli in fuga": "Più soldi agli under 35 già nel 2025"

Lavoro, Nhrg: Paese sta perdendo giovani talenti e cervelli, intervengano istituzioni e imprese

Come scrive msn.com: "L'Italia sta perdendo giovani talenti e cervelli". A lanciare il grido d'allarme oggi allo Spazio Mastai - Palazzo dell’Informazione AdnKronos, in piazza Mastai 9, a Roma, Gianni Scaperrotta, ceo Nhr ...

