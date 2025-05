Il Piacere del Senza Glutine | Daniele Gourmet ospita il maestro Giuseppe Pepe

massimo rispetto e passione. Questa sera, il maestro Giuseppe Pepe accompagnerà gli ospiti in un viaggio culinario indimenticabile, celebrando il sapore autentico e la creatività di piatti senza glutine. Un'opportunità imperdibile per scoprire come il buon mangiare possa essere inclusivo e raffinato, senza compromessi.

Torna questa sera, "Il Piacere del Senza Glutine", l'atteso evento firmato Daniele Gourmet, che da anni si distingue per una cucina d'autore attenta alle esigenze alimentari, senza mai rinunciare all'eccellenza del gusto. La filosofia che anima Daniele Gourmet è chiara: il cibo è un atto di.

