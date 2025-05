Il paziente anziano fragile nelle urgenze chirurgiche | il convegno organizzato dal Moscati

Il convegno "Il paziente anziano fragile nelle urgenze chirurgiche", organizzato dall'ospedale Moscati, rappresenta un'importante occasione di formazione per specialisti. Focus dell'evento è il percorso assistenziale del paziente anziano, dall'iter diagnostico all'intervento chirurgico, fino alla dimissione e all'assistenza post-operatoria sul territorio, promuovendo una cura consapevole e integrata.

Un importante momento di approfondimento per tutti gli specialisti chiamati a prendersi cura del paziente anziano che necessita di interventi chirurgici, per accompagnarlo con consapevolezza nel percorso di diagnosi, in sala operatoria, fino alle dimissioni e all’assistenza sul territorio. Un. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Il paziente anziano fragile nelle urgenze chirurgiche": il convegno organizzato dal "Moscati"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il paziente anziano fragile nelle urgenze chirurgiche: dal Moscati una proposta operativa di gestione condivisa

tusinatinitaly.it scrive: Un importante momento di approfondimento per tutti gli specialisti chiamati a prendersi cura del paziente anziano che necessita di interventi chirurgici, per accompagnarlo con consapevolezza nel perco ...

Anziani fragili, Moscati in campo per nuove cure: se ne parla al De La Ville

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Gestione paziente anziano in emergenza-urgenza. Valorizzazione caregiver e percorso veloce in PS. Le raccomandazioni Sigot-Simeu

Come scrive quotidianosanita.it: Le Raccomandazioni prevedono fra l’altro, un forte coinvolgimento del familiare che assiste il paziente anziano nel piano ... della medicina di emergenza-urgenza, hanno elaborato delle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cina: Ago d'agopuntura nel cervello causa emorragia in paziente anziano

Un uomo cinese di 74 anni è stato ricoverato in ospedale a causa di uno stato confusionale. Gli esami diagnostici, tra cui una tomografia computerizzata (TAC) del cranio, hanno rivelato la presenza di un ago lungo circa un centimetro all'interno di un'arteria cerebrale media, dietro l'occhio destro.