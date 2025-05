il passaporto usa di leone xiv il nuovo incarico di abete e le altre pillole del giorno

Nel mondo della geopolitica e delle opportunità, il passaporto statunitense rappresenta un simbolo ambito di libertà e accesso. Ma per Papa Leone XIV, il possesso di questo documento porta con sé sfide inaspettate. In questo articolo, esploreremo il nuovo incarico di Abete e le principali notizie del giorno, analizzando il significato di questa conquista.

Essere cittadini statunitensi è un privilegio, dicono in tanti. Non a caso, vincere la lotteria per diventare americani è sempre stato il sogno di milioni di europei, africani, asiatici, ma per Papa Leone XIV quel documento rischia di avere conseguenze pesanti, come è stato scritto su The Wall Street Journal: le tasse, gli investimenti, ogni attività economica finiscono sotto il controllo dello zio Sam. Secondo i calcoli di Fortune, il pontefice riceve uno stipendio mensile di circa 30 mila euro, cioè 33 mila dollari Usa. Che fanno circa 396 mila dollari l’anno. Se il governo statunitense non lo esentasse, dovrebbe pagare una imposta di circa 135 mila dollari. E allora che si fa? Il doppio passaporto diventa un peso: o si sceglie la strada di Boris Johnson che essendo nato a New York poi rinunciò alla cittadinanza per fedeltà al Regno Unito (o per non finire sotto le grinfie del fisco a stelle e strisce) oppure si va verso un’alternativa che nessun pontefice ha mai sperimentato: diventare apolide. 🔗Leggi su Lettera43.it