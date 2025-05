il park stamira incassa 3 milioni l anno ma versa una concessione di 30mila euro

Il Park Stamira, con un incasso annuale di 3 milioni di euro e una concessione di soli 30mila euro, si configura come una potenziale soluzione ai problemi di sosta nella città. L'amministrazione comunale sta valutando alternative per gestire al meglio questo servizio, a beneficio di residenti e lavoratori.

Il parcheggio Stamira nella gestione del Comune. Sarebbe una soluzione ai problemi di parcheggio che affliggono la città, i residenti e chi ci lavora. L'amministrazione comunale ci aveva fatto un pensierino e aveva dato mandato agli uffici preposti di studiare anche un po' le carte per vedere se c'era un iter da seguire per interrompere la concessione centenaria data negli anni '90 al parcheggio coperto sotto piazza Pertini che oggi è in mano a privati ( Parcheggi Italia ) che fanno il bello e il cattivo tempo con le tariffe orarie prossime all'aumento Istat. "La concessione finisce nel 2067 – spiega Stefano Tombolini, assessore ai Lavori Pubblici e alla Valorizzazione Immobiliare – con le leggi di adesso i project financing non possono più avere questa durata. Una volta che il privato ha recuperato i soldi di spesa e ci ha guadagnato sopra l'opera torna al Comune.