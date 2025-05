Il Papera Stadium | la provocazione che fa riflettere sul futuro della città

Il Papera Stadium solleva interrogativi sul futuro urbano con ironia e creatività. Galleggiante e rimovibile, questa proposta surreale del collettivo comasco GACC non è solo un'idea stravagante, ma una riflessione provocatoria sulle potenzialità e le sfide della nostra città. Un modo audace per confrontarsi con il concetto stesso di stadio e spazio pubblico.

