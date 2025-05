Il panettone ufficiale di Milano Cortina 2026 arriva da Bergamo

Il Panettone Marchesi di Bergamo, vincitore di prestigiosi premi al Panettone Day, diventa il panettone ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con sede a Borgo Palazzo, famoso anche per la sua iconica Colomba, questo prelibato dolce rappresenterà l'eccellenza gastronomica lombarda durante l'evento sportivo internazionale.

Il panettone Marchesi di Bergamo, già vincitore dei premi di miglior panettone della Lombardia 2015 e 2022 al contest Panettone Day, diventerà prodotto ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali. Il panificio con sede in Borgo Palazzo, produttore anche della iconica Colomba Marchesi, è stato designato licenziatario della fondazione Milano Cortina 2026 per la realizzazione del panettone dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La collaborazione comprenderà la produzione del panettone, ma anche della colomba, della veneziana e del pandoro. Il packaging richiamerà il look of the game dei Giochi impreziosito dal marchio olimpico e paralimpico. Sarà prodotto nella variante tradizionale, al cioccolato e veneziana mandorlata senza canditi. Il processo di produzione sarà esclusivamente artigianale, con alcune fasi di lavorazione condotte interamente a mano dal Maestro Silvano Marchesi. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il panettone ufficiale di Milano Cortina 2026 arriva da Bergamo

