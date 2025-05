Il Palazzo Abbaziale di Loreto ospita la mostra Pharmakon Monaci eredi di cura e bellezza

Il Palazzo Abbaziale di Loreto ospiterà il 24 maggio la mostra "Pharmakon. Monaci eredi di cura e bellezza", inaugurata dal Padre Abate Riccardo Luca Guariglia e dalla Comunità monastica. Questo evento, organizzato dall'abbazia benedettina, esplora il legame tra monachesimo, salute e bellezza attraverso un percorso espositivo ricco di significati e scoperte.

Il Padre Abate ordinario di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, e la Comunità monastica inaugurano la mostra "Pharmakon. Monaci eredi di cura e bellezza", che si terrà il giorno 24 maggio p.v. presso il Palazzo Abbaziale del Loreto. La mostra è stata organizzata dall'abbazia benedettina e. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Il Palazzo Abbaziale di Loreto ospita la mostra "Pharmakon. Monaci eredi di cura e bellezza"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Palazzo Abbaziale di Loreto, Mercogliano

Si legge su fulltravel.it: Il palazzo, su di un’altura non lontana dall’Abbazia di ... ognuno dei quali reca sul fronte lo stemma dell’abbazia, ospitati in bacheche in noce, eseguite in ottimo stile imitazione del Settecento.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il nuovo Night City Wire mostra Johnny Silverhand, gameplay e dettagli di Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha rilasciato oggi nuovi video per Cyberpunk 2077, incluso un nuovo trailer sul leggendario rocker interpretato da Keanu Reeves e scene di gameplay e dietro le quinte, tutte parte del pi? recente Night City Wire.