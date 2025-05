Il nuovo Papa raccoglie l’eredità digitale dei suoi predecessori e rafforza la comunicazione online con nuovi profili e strategie | manterrà @Pontifex su X ma lancerà su Instagram il suo nuovo profilo personale

Il nuovo Papa, raccogliendo l'eredità digitale dei suoi predecessori, si lancia con determinazione nel mondo online. Rafforzerà la comunicazione sociale gestendo @pontifex su X e lanciando un profilo personale su Instagram. Non solo una risposta alle necessità moderne, ma una strategia visionaria per raggiungere fedeli e non in un'era di messaggi istantanei.

A nche Papa Leone XIV è social. E non solo per necessità, ma per visione. In un’epoca in cui le parole viaggiano più veloci della luce e i messaggi si diffondono in un istante, il nuovo Pontefice conferma la volontà di abbracciare pienamente il mondo digitale, proseguendo sulla linea aperta dai suoi predecessori: Benedetto XVI e Papa Francesco, che hanno trasformato l’immagine del Vaticano, portando la spiritualità nel linguaggio visivo contemporaneo. Papa Leone XIV ai giornalisti: «Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra» X Leggi anche › Carlo Acutis, “influencer di santità”, sarà santo. Il vescovo di Assisi: «Un raggio di luce per i giovani» Papa Leone XIV social: il nuovo volto digitale del Vaticano. Dalla stampa dei primi testi sacri alla trasmissione televisiva delle celebrazioni papali, la comunicazione del Vaticano ha attraversato secoli, adattandosi ai mezzi e ai linguaggi di ogni epoca. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo Papa raccoglie l’eredità digitale dei suoi predecessori e rafforza la comunicazione online con nuovi profili e strategie: manterrà @Pontifex su X, ma lancerà su Instagram, il suo nuovo profilo personale

