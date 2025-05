Il nuovo Decreto Disabilità con il corso gratuito Progetto Vita

Il nuovo decreto disabilità introduce il “Progetto Vita”, un corso formativo gratuito destinato a professionisti e familiari di persone con disabilità. Questa iniziativa fa parte del progetto “BES-T Community in Best Practice”, selezionato da “Con i Bambini” per contribuire al contrasto della marginalità, offrendo strumenti e competenze per migliorare la qualità della vita.

Nasce "Progetto Vita", un percorso formativo gratuito rivolto a professionisti e familiari che operano con persone con disabilità, una delle azioni di "BES-T Community in Best Practice", un progetto selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Con l'introduzione del D. Lgs. 622024, il cosiddetto Decreto Disabilità, il concetto di "Progetto di Vita" è entrato con forza nella progettazione educativa e sociale rivolta alle persone con disabilità; si tratta di un importante cambio di prospettiva che richiede competenze nuove, visione d'insieme e strumenti operativi condivisi. Il corso "Progetto Vita" intende offrire una risposta concreta a questi bisogni, attraverso un percorso formativo gratuito e accessibile rivolto a educatori, psicologi, insegnanti, pedagogisti, logopedisti, neuropsichiatri, dirigenti scolastici e famiglie.

