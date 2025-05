Il numero uno del tennis mondiale regala una racchetta al Pontefice e scherza su una partita improvvisata Tra battute e sorrisi un incontro speciale che unisce sport e fede

...Jannik Sinner ha condiviso un momento unico, dove sport e fede si intrecciano. Tra risate e un regalo speciale, una racchetta, il campione ha creato un legame inaspettato con il Papa. Un incontro che dimostra come l’amore per il tennis possa superare ogni barriera, unendo due mondi apparentemente distanti.

Q uando il sacro incontra il profano (sportivamente parlando), possono nascere incontri sorprendenti. Ne sa qualcosa Jannik Sinner, il fuoriclasse del tennis, in visita al Vaticano dove, ad attenderlo, c’era niente meno che un insospettabile appassionato di tennis: Papa Leone XIV. Con il Pontefice, il campione ha dato vita a un “match” fuori programma, condito da una racchetta in dono e una proposta di gioco sul suolo pontificio. Coppa Davis, secondo trionfo consecutivo dell’Italia: il punto decisivo di Jannik Sinner X Papa Leone XIV e Jannik Sinner: l’incontro tra i due numeri uno. Accompagnato dalla sua famiglia, dal fidato amico e manager Alex Vittur e dal presidente della federtennis Angelo Binaghi, Sinner ha trascorso qualche ora con il Pontefice che, a quanto pare, non disdegna affatto il fruscio della pallina gialla sulla terra rossa. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il numero uno del tennis mondiale regala una racchetta al Pontefice e scherza su una partita improvvisata. Tra battute e sorrisi, un incontro speciale che unisce sport e fede

Su questo argomento da altre fonti

Jannik Sinner regala una racchetta Papa Leone XIV: "Vuole giocare?"

Come scrive msn.com: Racchetta in dono, sorriso sulle labbra e una battuta che ha fatto il giro del mondo. Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, è stato ricevuto oggi in udienza privata da Papa Leone XIV.

Sinner da Papa Leone XIV gli regala una racchetta: «Giochiamo?». E il pontefice: «Qui è meglio di no...»

Si legge su msn.com: Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV, nuovo Pontefice e grande appassionato di ...

Jannik Sinner ricevuto da Leone XIV. Regala una racchetta al Papa: "Vuole giocare?"

Da huffingtonpost.it: Il numero uno del tennis era accompagnato dai genitori e del presidente federale Angelo Binaghi, che ha donato una tessera della FederTennis ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner numero 1 - talento e scelte giuste per scalare il tennis mondiale

E’ apparsa a molti una scelta avventata, quanto meno colpevole di ingratitudine. Spettacolo - Come è arrivato Jannick Sinner a scalare il tennis mondiale? Con il talento, ovviamente, perché senza il talento non si arriva lì.