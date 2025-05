Il nostro Pil non lo tirano i migranti L’accoglienza fa bene solo a Berlino

L'idea che i migranti trainino l'economia è un mito sfatato da recenti studi della BCE. In Italia, infatti, il contributo degli stranieri è inferiore a quello degli italiani, mentre in Germania le politiche di accoglienza risultano vantaggiose per i cittadini tedeschi. Scopriamo insieme i dettagli di questa dinamica.

Uno studio Bce dimostra che da noi il peso degli stranieri nell’economia è inferiore a quello degli italiani. In Germania però avviene il contrario: le politiche per i profughi dell’Ue come sempre convengono ai tedeschi. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il nostro Pil non lo «tirano» i migranti. L’accoglienza fa bene solo a Berlino

