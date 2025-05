Il nostro corpo emette una luce che svanisce con la morte

Il nostro corpo, in modo sorprendente, emette una tenue luce invisibile ad occhio nudo, la cui intensità svanisce con la morte. Questo fenomeno, noto come "chemiluminescenza", è il risultato dell'emissione di fotoni dai tessuti biologici. Recenti studi condotti da un gruppo di ricercatori dell'Università di... hanno messo in luce questa affascinante caratteristica della vita umana.

Il corpo umano emette una luce molto debole, non visibile a occhio nudo, che si spegne con la morte. L’effetto, noto come "chemiluminescenza", è dovuto all'emissione di fotoni (particelle di luce che possiedono energia) da parte di tessuti biologici. Un gruppo di ricercatori dell'Università di. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Il nostro corpo emette una luce che svanisce con la morte

Approfondimenti da altre fonti

Il nostro corpo emette un bagliore visibile che si spegne quando moriamo: cos’è l’UPE

Segnala fanpage.it: Un team di ricerca canadese ha dimostrato che gli esseri viventi emettono una debole luce mentre sono in vita, che tuttavia si attenua fino a spegnersi ...

Il nostro corpo emette una luce che svanisce con la morte

today.it scrive: Si chiama UPE (emissione di fotoni ultradeboli biologici), e potrebbe essere usata per monitorare in futuro il nostro stato di salute ...

Il nostro corpo emette una luce che si spegna dopo la morte

Riporta veb.it: Il nostro corpo emette luce invisibile chiamata UPE. Scopri come questa radiazione può rivoluzionare la medicina e la diagnosi precoce.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bungie - Destiny 2: Oltre la Luce da oggi disponibile

Espansione Destiny 2: Oltre la Luce e Stagione della Caccia; la nuova gara al primato mondiale premier? la squadra che per prima completer? l?incursione della Cripta di Pietrafonda.