il no al decreto sicurezza nella rete 15 associazioni

A Pisa, quindici associazioni aderiscono alla rete nazionale "No Dl Sicurezza - A pieno regime". Il 23 maggio si terrà un incontro presso la parrocchia di San Frediano, con la partecipazione del professor Emilio Santoro, per discutere le implicazioni del decreto sicurezza e promuovere una visione inclusiva della società. Un momento fondamentale per unire voci contro le restrizioni.

Anche Pisa con una quindicina di associazioni entra nella rete nazionale "No Dl sicurezza- A pieno regime". Due gli appuntamenti uno pisano e l’altro romano. Quello in città è il 23 maggio alla parrocchia di San Frediano, per un momento di discussione con Emilio Santoro, professore ordinario di filosofia del diritto Unifi - L’Altro Diritto, e Letizia Bertolucci, avvocata penalista. L’appuntamento romano è per il 31 maggio alla manifestazione nazionale. Esponenti della nuova rete pisana si sono ritrovati davanti alla prefettura. Luca Guerrini di Unione giovani di sinistra dice: "Un vero golpe burocratico che va a colpire intere categorie che vivono in situazione di fragilità". Moreno Pierobon di Una città in Comune aggiunge: "Siamo realtà che quotidianamente lavorano per il diritto alla casa, che operano con le comunità straniere, con le persone migranti, con chi è detenuto e con le varie forme di povertà e marginalità che verranno criminalizzate dal decreto. 🔗Leggi su Lanazione.it