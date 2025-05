Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco | Chiesa più di De Bruyne

Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne. La trattativa per portare l'esterno della Nazionale in azzurro è già in fase avanzata, con contatti intensificati tra il club partenopeo e il Liverpool, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

La trattativa per portare Federico Chiesa al Napoli sarebbe attualmente una delle più avanzate sul mercato, più concreta perfino di quella che riguarda Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha avviato contatti serrati con il Liverpool, squadra che aveva acquistato l’esterno offensivo solo la scorsa estate. Nonostante l’entusiasmo . L'articolo Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne 🔗Leggi su Dailynews24.it

