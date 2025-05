Il Napoli sorpassa tutti per Jonathan David

Il Napoli punta forte su Jonathan David, l'attaccante canadese in uscita dal Lille, per rafforzare il proprio attacco in vista di una stagione ricca di impegni, tra campionato e Champions League. Con l'obiettivo di creare un'alternativa di alto livello a Lukaku, il club partenopeo è pronto a sferrare l'assalto decisivo per assicurarsi il talentuoso giocatore.

Un attaccante di alto livello per avere un'alternativa a Lukaku in vista della prossima stagione in cui oltre al campionato ci sarà anche la Champions League. Così il Napoli è partito all'assalto di Jonathan David, che oggi ha salutato il Lille. Il canadese si libererà a parametro zero dai. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Il Napoli sorpassa tutti per Jonathan David

