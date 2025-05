Il Museo Irpino celebra la Giornata Internazionale dei Musei

Il Museo Irpino partecipa con entusiasmo alla Giornata Internazionale dei Musei, un evento promosso da ICOM per evidenziare il valore dei Musei nella comunità. Nel 2025, il tema centrale sarà "Il futuro dei musei nelle comunità in rapido cambiamento", riflettendo l'importanza di adattarsi e rispondere alle esigenze sociali in evoluzione.

Il Museo Irpino aderisce come ogni anno alla Giornata Internazionale dei Musei, organizzata da ICOM per sottolineare l'importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. Il tema scelto per il 2025 è Il futuro dei musei nelle comunità in rapido.

