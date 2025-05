Il morbillo spaventa il nord America fari puntati su Canada e Stati Uniti | quanti casi sono stati registrati e perché è pericoloso anche per noi

Il morbillo preoccupa Nord America, con Canada e Stati Uniti al centro dell'attenzione. Dal 1 gennaio 2025, l'OMS ha confermato oltre 2300 casi, inclusi tre decessi, un aumento preoccupante rispetto ai 205 casi dell'anno precedente. Questo virus rappresenta una minaccia non solo per l'America ma anche per il resto del mondo.

Dal 1 gennaio 2025 ad oggi in tutta la regione delle Americhe, l'Oms ha confermato oltre 2300 casi di morbillo, inclusi tre decessi. Si tratta di un numero enorme per l'Organizzazione mondiale alla sanità. C'è stato un aumento di undici volte rispetto ai 205 casi di morbillo segnalati nello stesso periodo del 2024. I casi sono stati segnalati da sei Paesi: Argentina (21 casi), Belize (2 casi), Brasile (5 casi), Canada (1069 casi), Messico (421 casi e un decesso) e Stati Uniti (800 casi e due decessi ). Il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa e trasmissibile per via aerea che può portare a gravi complicazioni e alla morte.

