Il mito Riquelme campione anche fuori dai campi di calcio La sua lezione di vita in un libro

Il mito di Juan Román Riquelme trascende il campo da calcio, incarnando valori di sportività e passione. La sua biografia offre una lezione di vita fondamentale: l'impegno e la dedizione possono vincere anche in un ambiente corrotto. In un'epoca in cui il football è spesso conteso da interessi personali, Riquelme rappresenta un faro di integrità e autenticità.

Il calcio, come molti sport, può anche essere lezione di vita. Ha un elevato valore educativo, anche se oggi il football ai livelli più alti non è solo sport, è habitat per affaristi, faccendieri e corruttori, che l'hanno ridotto male, almeno in Italia (e i risultati, ad esempio a livello di nazionale, si vedono). È vero, ci sono curve di delinquenti e circola troppo denaro, specialmente nelle tasche di procuratori, di presidenti affaristi e finanziarie, nonché di ragazzini pseudo-fenomeni, ma ogni tanto anche un libro su un campione come Juan Román Riquelme (5 scudetti, 3 Libertadores e una coppa intercontinentale) aiuta a riappacificarsi con i miti e le emozioni dell'infanzia, che ci hanno fatto amare la "pelota", l'oratorio, il lavoro di squadra e tutto quel che rappresentava. Riporta al lato più puro ed edificante di questo sport e della nostra vita, perché Riquelme fu campione non soltanto sui campi di calcio.

