Il mio ex è andato a letto con una mia grande amica con lei mi sono vendicata per bene | la confessione di Samantha de Grenet

Samantha De Grenet racconta la sua storia di tradimento e vendetta a "La volta buona". Ospite di Caterina Balivo, la showgirl rivela come ha reagito alla infedeltà del suo ex con una sua cara amica, confessando: "In quell’occasione ho eliminato lei dicendo: ‘Dovunque ti vedo, te meno’". Una confessione che non passa inosservata.

Ospite a “La volta buona”, Samantha De Grenet ha condiviso con il pubblico il ricordo di un tradimento subito anni fa e della vendetta che ha messo in atto. Ospite di Caterina Balivo, la showgirl e conduttrice ha esordito: “In quell’occasione ho eliminato lei dicendo: ‘Dovunque ti vedo, te meno’. A lui, sono rimasta, e ho detto: ‘Se vado via si fa la sua estate, se rimango gliela rovino’. Sono rimasta e a settembre l’ho mollato. Ma lei mi era rimasta qua ‘”. Il tradimento non era solo del fidanzato, ma anche, e soprattutto, dell’amica. “Più grande è l’amicizia, più grande è il dolore”, ha detto Samantha. Poi è iniziata la sua “vendetta, cara vendetta”, come l’ha definita lei. Tutto è cominciato durante una vacanza in Sardegna. Tornata a Milano per lavoro, De Grenet ha chiuso con l’ex e ha iniziato a elaborare la sua “resa dei conti”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio ex è andato a letto con una mia grande amica, con lei mi sono vendicata per bene”: la confessione di Samantha de Grenet

