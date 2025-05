Il mio anno a Oxford | il nuovo film romantico di Netflix con Sofia Carson e Corey Mylchreest quando esce

Nel nuovo film romantico di Netflix, "Il mio anno a Oxford", Sofia Carson torna a incantare il pubblico, affiancata dall'affascinante Corey Mylchreest. Dopo i successi di "Purple Hearts" e "Carry-on", questa attesa rom-com promette emozioni e travolgenti colpi di scena. Scopriamo quando sarà disponibile per la visione!

Dopo i successi di Purple Hearts, Carry-on e La lista dei desideri, Sofia Carson torna su Netflix con una nuova rom-com, Il mio anno a Oxford. L'attrice newyorkese, infatti, sarà la protagonista di un nuovo film d'amore dove sarà affiancata niente meno che da Corey Mylchreest che il pubblico di. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Il mio anno a Oxford: il nuovo film romantico di Netflix con Sofia Carson e Corey Mylchreest, quando esce

Il mio anno a Oxford, Sofia Carson e Corey Mylchreest sono affiatati nei primi scatti del film sentimentale

Segnala comingsoon.it: Sofia Carson e Corey Mylchreest sono i protagonisti di My Oxford Year, in italiano Il mio anno a Oxford, nuovo film sentimentale in arrivo su Netflix che ha mostrato al pubblico nuove immagini.

