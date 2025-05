Il Ministro Valditara presenta il marchio Made in MIM | valorizzare l’eccellenza produttiva della scuola italiana

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato il marchio “Made in MIM”, un'iniziativa volta a valorizzare l'eccellenza produttiva della scuola italiana. Questo progetto ambizioso si propone di trasformare la percezione e l'immagine della scuola nel panorama nazionale e internazionale, promuovendo le capacità e i talenti degli studenti.

In occasione della presentazione ufficiale del marchio "Made in MIM", il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato i contenuti e gli obiettivi di un'iniziativa destinata a cambiare il modo in cui la scuola italiana viene percepita e vissuta all'esterno. Il progetto si propone infatti di valorizzare le eccellenze produttive degli istituti scolastici – in particolare agrari e alberghieri – attraverso la creazione di un marchio di qualità che certifichi l'origine scolastica e il valore educativo dei prodotti realizzati dagli studenti. Fin dalle prime battute, il Ministro ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai docenti, dirigenti scolastici e al personale delle scuole, nonché ai rappresentanti di istituzioni e aziende che hanno creduto nell'iniziativa. Tra questi, ha citato l'avvocato Vincenzo Nunziata (presidente di Aeroporti di Roma), Alberto Niero (amministratore delegato di Lagardère Travel Retail), Dominga Cotarella (presidente di Terra Nostra Campagna Amica), Carlo Guttarelli (presidente di Federdistribuzione) ed Ermanno Tritto (responsabile delle relazioni istituzionali).

