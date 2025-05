Il Mercato Europeo torna in primavera | profumi e sapori da ogni parte del mondo

Il Mercato Europeo torna in primavera con un'esplosione di profumi e sapori da ogni parte del mondo! Da venerdì 16 a domenica 18 in viale Alfonso I d'Este, preparati a un viaggio culinario unico, con espositori pronti a deliziare il palato con tradizioni e gusti internazionali. Non perdere questa quindicesima edizione imperdibile!

Da venerdì a domenica torna l’attesissimo appuntamento con il Mercato Europeo. Tre giorni (da venerdì 16 a domenica 18 in viale Alfonso I d'Este) all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo per una manifestazione che, arrivata alla quindicesima. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Il Mercato Europeo torna in primavera: profumi e sapori da ogni parte del mondo

Su questo argomento da altre fonti

Mercato Europeo a Lecco

Segnala leccotoday.it: Oltre 60 espositori animeranno la tredicesima edizione dell'evento dal 16 al 18 maggio con prodotti gastronomici e artigianali da tutto il mondo ...

Torna il Mercato Europeo in centro città

laprovinciacr.it scrive: Torna anche quest'anno a Cremona l'amato Mercato Europeo! Dal 9 all'11 maggio nel centro della città, in corso Campi, corso Garibaldi e Piazza Cittanova, dalle 10.00 alle 24.00 mercatino a cielo ...

Scatta oggi il Mercato Europeo sul lungomare

Scrive ilrestodelcarlino.it: Torna da oggi a domenica, sul lungomare Marconi e Alighieri, il mercato Europeo Fiva Confcommercio Marche Centrali. Una passeggiata tra gli stand si trasforma in un percorso ideale tra le Nazioni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Con la pandemia COVID-19, il mercato dei videogiochi è più redditizio del cinema e dello sport messi insieme

Non sorprende che il mercato dei videogiochi sia esploso sulla scia della pandemia, diventando persino più redditizio del cinema e dello sport messi insieme.