Il mercatino di Alatri

Il Mercatino di Alatri torna il 18 maggio 2025! Dal mattino fino al pomeriggio, Viale Duca D'Aosta si trasformerà in un vivace spazio dedicato all'artigianato, antiquariato e pezzi unici. Non perdere l'occasione di scoprire oggetti speciali e vivere atmosfere d’altri tempi in questo appuntamento fisso ogni terza domenica del mese!

