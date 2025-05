il meccanismo d elezione meritocratico

Il meccanismo di elezione meritocratico nella Chiesa cattolica continua a suscitare curiosità. Roma, 14 maggio 2025 – A pochi giorni dall'elezione di Leone XIV, molti si interrogano su come sia stato possibile che una figura finora sconosciuta sia stata scelta. Un processo che, tra spiritualità e strategie terrene, si rivela affascinante e complesso.

Roma, 14 maggio 2025 – Sarà stato lo Spirito Santo, ma certo qualcuno di più terreno lo ha aiutato. Perché a quasi una settimana dall’elezione di Leone XIV la domanda che sorge spontanea è come anche stavolta la Chiesa cattolica sia stata in grado di scegliere una figura sconosciuta ai più ma di grande spessore. Un signore che a trent’anni era già laureato in matematica, filosofia e teologia, che parla cinque lingue e ne comprende sette, che aveva viaggiato molto, con esperienze in tutte le parti del mondo, che aveva conosciuto tre papi e avuto interlocuzioni dirette ad altissimo livello. Un curriculum che se confrontato con quello di qualsiasi politico viene solo da ridere. E siccome di curriculum come quello di Robert Francis Prevost nella Sistina ce ne erano molti altri, tutti o quasi quelli che erano lì, sarà forse il caso di interrogarsi in che modo la Chiesa riesca a selezionare così efficacemente la propria classe dirigente. 🔗Leggi su Quotidiano.net