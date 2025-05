Il MAUTO celebra con una mostra l' eclettismo di Carlo Felice Trossi | pilota aviatore designer

Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile celebra l'eclettismo di Carlo Felice Trossi, pilota, aviatore e designer, con la mostra "Carlo Felice Trossi. Eroe incompiuto". Curata dallo storico Giordano Bruno Guerri e diretta artisticamente da Maurizio Cilli, l'esposizione esplora la poliedrica vita del talentuoso biellese, arricchita dal contributo di esperti del settore.

Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile presenta Carlo Felice Trossi. Eroe incompiuto, la mostra dedicata alla poliedrica figura del pilota biellese. L’esposizione – curata dallo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, con la direzione artistica di Maurizio Cilli, il contributo di Francesco. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il MAUTO celebra con una mostra l'eclettismo di Carlo Felice Trossi: pilota, aviatore, designer

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il MAUTO celebra con una mostra l'eclettismo di Carlo Felice Trossi: pilota, aviatore, designer

Si legge su torinotoday.it: Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile presenta Carlo Felice Trossi. Eroe incompiuto, la mostra dedicata alla poliedrica figura del pilota biellese. L’esposizione – curata dallo storico e saggista ...

Il MAUTO inaugura la mostra “125 anni FIAT”

lautomobile.aci.it scrive: La mostra al MAUTO celebra questo percorso mettendo in evidenza il contributo di FIAT non solo in ambito automobilistico, ma anche nello sviluppo culturale, industriale ed economico dell’Italia. Il ...

125 Volte Fiat: al MAUTO di Torino si inaugura la mostra dedicata ai 125 anni di Fiat [FOTO]

Riporta motorionline.com: La mostra al Mauto Sarà inaugurata domani, 15 novembre, e sarà visitabile fino al 4 maggio 2025, al Mauto, Museo Nazionale dell’Automobile, la mostra “125 volte Fiat. La modernità ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il nuovo Night City Wire mostra Johnny Silverhand, gameplay e dettagli di Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha rilasciato oggi nuovi video per Cyberpunk 2077, incluso un nuovo trailer sul leggendario rocker interpretato da Keanu Reeves e scene di gameplay e dietro le quinte, tutte parte del pi? recente Night City Wire.