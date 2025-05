Il marrone è il nuovo nero | ispirazioni per il make-up più chic

Il marrone è il nuovo nero per il makeup di questa stagione! Dalle sfumature di caramello a quelle di bronzo, il trucco marrone offre un look sofisticato e raffinato. Scopri come esaltare la tua bellezza con queste tendenze chic per la primavera e l'estate, giocando con finish mat e metallici per un'effetto irresistibile.

Il marrone è il nuovo nero, almeno quando si tratta di make up. Per questa stagione infatti a dominare è proprio il trucco marrone in tutte le sue sfumature e finish, dal caramello al bronzo, dal mat al metallico. Un look sofisticato e raffinato. Le tendenze per primavera ed estate sono chiare: il trucco marrone è da scegliere per il giorno e per la sera, versatile, semplice da abbinare e di grande effetto, chic e raffinato senza essere banale. Via libera a ombretti color caffè, eye-liner bronzo metallizzato, mascara cioccolato. Adatto a tutte le carnagioni e colore d’occhi, si può sfumare a piacimento per uno smokey eye sofisticato da sera e utilizzare come trucco da giorno in tonalità più delicate. GUARDA LE FOTO Colori trucco primavera 2025: idee dalle sfilate e nuovi prodotti make up. Una palette nei toni del marrone è dunque perfetta per chi ama truccarsi ma non vuole spendere troppo tempo ed energie. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Il marrone è il nuovo nero: ispirazioni per il make-up più chic

