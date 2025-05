Il Manchester United ha messo in guardia dal vendere Bruno Fernandes

Il Manchester United ha avvisato le squadre interessate riguardo a Bruno Fernandes, il quale è stato al centro di speculazioni sul mercato. Nonostante le voci di trasferimento, il club sembra determinato a mantenere il talentuoso centrocampista. Questa notizia arriva mentre si intensificano le trattative nel mondo del calcio.

Vista in dettaglio di una bottiglia d'acqua del Manchester United con il badge del club. (Foto di Catherine IvillGetty Images) Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes è stato collegato con un passaggio dal club negli ultimi mesi. Ci sono state voci secondo cui i club dell'Arabia Saudita potevano cercare di firmare l'Internazionale portoghese in estate e potrebbero offrire una notevole quantità di denaro per i suoi servizi. Il trentenne è stato un interprete eccezionale per il Manchester United e ha 19 gol in questa stagione. Ha raccolto anche 19 assist lungo la strada. È senza dubbio un giocatore di livello mondiale e il Manchester United semplicemente non può permettersi di perderlo se sono seriamente a combattere per i principali trofei.