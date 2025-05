Il Manchester City fa sul serio per Reijnders E Guardiola ha messo nel mirino pure Wirtz

Il Manchester City è pronto a intensificare gli sforzi per acquistare Reijnders, mentre Pep Guardiola ha messo nel mirino anche Wirtz. Dopo una stagione difficoltosa, la squadra vuole archiviare un'annata tra le più complesse della sua era, puntando a rinforzarsi per tornare competitiva ai massimi livelli. La qualificazione...

Il Manchester City non vede l`ora di archiviare una stagione estremamente complicata, la più sofferta dell`era di Pep Guardiola. La qualificazione. 🔗Leggi su Calciomercato.com

