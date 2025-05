Il maestro Pier Luigi Pizzi racconta settant’anni di storia dello spettacolo

Il maestro Pier Luigi Pizzi, architetto e scenografo di fama internazionale, ci invita a Fermo per un affascinante viaggio di settant'anni nella storia dello spettacolo. Attraverso arte, memoria e racconto, condividerà la sua esperienza e visione, illuminando il suo straordinario contributo al panorama teatrale e lirico mondiale. Un incontro imperdibile per gli amanti della cultura.

Un viaggio tra arte, memoria e racconto è quello che proporrà a Fermo Pier Luigi Pizzi, architetto, scenografo, costumista teatrale e lirico. Il maestro Pizzi, che a Fermo ha guidato opere teatri di altissimo valore, torna stavolta a parlare di 70 anni di storia dello spettacolo nella quale ha lasciato un’impronta di stile, eleganza e innovazione. L’appuntamento è per domenica 18 maggio, a partire dalle 17,30, a Palazzo Vinci Gigliucci, alle 18 partirà la presentazione del libro ‘ Non si può mai stare tranquilli ’, che racconta proprio la vicenda umana e artistica del maestro. Chi parteciperà avrà anche l’occasione di visitare il piano nobile del meraviglioso palazzo, di proprietà di Enrico Biondi, nel salone azzurro è previsto un momento musicale con il pianista Matteo Giorgetti, fermano, spesso al fianco di Pizzi nei suoi progetti artistici, al basso Massimiliano Mandozzi, la voce è quella della soprano Stefania Donzelli, al secondo pianoforte Vincenzo De Blasis. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il maestro Pier Luigi Pizzi racconta settant’anni di storia dello spettacolo

Potrebbe interessarti su Zazoom

Morto a 76 anni Franco Battiato : Addio al maestro, era malato da tempo

Franco Battiato nasce nel 1943 in Ionia, in provincia di Catania, in seno a una famiglia umile, ma la passione per la musica gli è arrivata fin da giovanissimo e, dopo la morte del padre, all'età di 19 anni, ha lasciato la sua amata Sicilia per trasferirsi a Milano.