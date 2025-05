Il Maestro e Margherita | la recensione del' ambizioso film russo ispirato al capolavoro di Mikhail Bulgakov

Il film russo "Il Maestro e Margherita", ispirato al capolavoro di Michail Bulgakov, riporta in vita una satira che, 85 anni dopo la morte del suo autore, continua a suscitare inquietudine. Michael Lockshin propone un'interpretazione audace e personale del romanzo, mettendo in luce elementi inediti. Scopri la recensione di Daniela Catelli per un'analisi approfondita.

Il Maestro e Margherita - Michail Bulgakov

Il Maestro e Margherita è un romanzo simbolico e apprezzato in Russia, ambientato nella Mosca stalinista del 1930, dove il diavolo e i suoi assistenti sconvolgono la città.

