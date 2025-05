Il look del giorno con la maglia a righe che naviga tra passato e presente

Sotto il sole primaverile, la maglia a righe 2025 marinière risorge come simbolo di eleganza senza tempo. Questo classico intramontabile, semplice ma ricco di storia, si reinventa ogni anno, portando freschezza e versatilità nel guardaroba. Scopri come indossarlo e darle nuova vita con il tuo stile unico.

S offia un vento fresco di primavera sulle passerelle, e con esso torna un classico senza tempo che ogni anno si riaffaccia con disinvoltura nel guardaroba: la maglia a righe 2025 marinière. Un capo semplice, lineare, ma intriso di storia e stile, che si presta a infinite interpretazioni. Come indossale la T-shirt questa primavera: 5 look da provare X Nella collezione Primavera-Estate 2025 di Sacai, questo iconico pezzo del guardaroba navy viene traghettato verso nuove sponde stilistiche. Il risultato? Un look che sa di vacanza, ma cammina con passo deciso sulla passerella urbana. Dove l’abbiamo già vista. La maglia a righe bianche e blu, nota come “ marinière “, nasce nel 1858 come parte dell’ uniforme della marina francese. Le sue 21 righe dovevano simboleggiare le vittorie napoleoniche e avevano anche una funzione pratica: rendere più visibile un marinaio caduto in mare. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look del giorno, con la maglia a righe che naviga tra passato e presente

