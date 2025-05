Il liceo classico, patrimonio culturale da tutelare, è al centro di un vivace dibattito. Daniele, un 17enne con una passione per la traduzione, esprime la sua visione sul greco creativo e il latino rigoroso. Mentre molti ne riconoscono il valore nel promuovere pensiero critico, altri sollevano dubbi sulla sua attualità rispetto alle sfide sociali contemporanee.

Il liceo classico resta al centro di un acceso confronto tra esperti, docenti e istituzioni. Da un lato, viene riconosciuto come percorso in grado di sviluppare pensiero critico e flessibilità mentale; dall’altro, non mancano le critiche sulla sua presunta distanza dalle esigenze della società contemporanea. L'articolo Il liceo classico come patrimonio da tutelare, parla Daniele, il 17enne re della traduzione: “Il greco più creativo, il latino più rigoroso, ma si traduce più facilmente” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it